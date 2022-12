Ônibus da linha 640 registraram mais de 100 assaltos, em 10 meses, em Manaus

Manaus/AM - Os ônibus da linha 640 já registraram, de janeiro a outubro deste ano, mais de 100 assaltos, é o que aponta os dados do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Conforme as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), de janeiro a maio deste ano, foram registrados cerca de 680 assaltos nos ônibus de Manais, uma média de 5 assaltos por dia. Uma redução de 1% comparado ao mesmo período do ano passado.

O caso mais recente ocorreu, nesta terça-feira (13), quando um vigilante reagiu e esfaqueou um dos três criminosos durante assalto no coletivo. Ninguém foi preso, mas os objetos das vítimas foram recuperados.