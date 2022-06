Ônibus da linha 066 é alvo de assalto no Ramal do Brasileirinho, em Manaus

Manaus/AM - O ônibus da linha 066 foi alvo de assalto, na noite desta segunda-feira (20), no Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na zona Norte de Manaus.

O motorista do coletivo contou à polícia que já estava retornando para o terminal do coletivo quando dois homens se passaram por passageiros e anunciaram o assalto. Os suspeitos ameaçaram o cobrador com uma faca e exigiram toda a renda, celulares e os pertences pessoais das vítimas. Após o crime, eles fugiram a pé para uma área de mata.

Os policiais militares fizeram buscas pelos criminosos, no entanto, até o momento ninguém foi preso.

O caso foi registrado no 14 Distrito Integrado de Polícia (DIP).