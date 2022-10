Oficial de Justiça desaparece após lancha afundar no Rio Negro, no Amazonas

O oficial de justiça Emival Lemes de Abreu, 65, está desaparecido após a lancha em que estava afundar no Rio Negro, em Novo Airão, neste domingo (23).

Emival, que trabalha no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), estava com quatro mulher e uma criança no momento do acidente. Além dele, duas passageiras também são funcionárias do TJAM na Comarca do município.

O servidor público tentou ajudar uma colega que não sabia nadar e a empurrou em direção a uma pedra, em seguida desapareceu. Um outra passageira conseguiu nadar até a praia onde pediu ajuda. Já a criança e a mãe conseguiram se segurar em um tanque de gasolina enquanto a outra passageira se agarrou em uma caixa térmica.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao município para realizar as buscas por Emival.