Obreiro é preso suspeito de abusar de crianças dentro de igreja

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem identificado como Marcus V. A. de Souza, obreiro de uma igreja na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi preso sob a acusação de abusar sexualmente de duas meninas de 11 e 13 anos no ano passado. Os crimes teriam ocorrido dentro da igreja evangélica, onde as vítimas foram aliciadas.

A prisão foi efetuada pela 34ª DP (Bangu), que investiga o caso. Segundo as apurações, Marcus trabalhava em uma escolinha dentro da igreja há pelo menos dois anos. A investigação também revelou que os líderes da denominação tentaram evitar que o caso se tornasse público.

Um dos abusos foi descoberto após o obreiro enviar mensagens de áudio para uma das vítimas, uma menina de 11 anos, pedindo fotos e vídeos íntimos. Os pais da menor, ao tomarem conhecimento do ocorrido, procuraram a igreja, que tentou dissuadi-los de denunciar o caso à polícia. No entanto, a família registrou uma ocorrência na delegacia.

Na última sexta-feira (7), a família de uma segunda vítima também registrou um boletim de ocorrência. No sábado (8), a Polícia Civil solicitou à Justiça do Rio de Janeiro um mandado de prisão preventiva contra Marcus Vinícius, que foi prontamente aceito pela juíza Nathalia Calil Miguel Magluta. O mandado foi cumprido nesta segunda-feira, com a prisão do obreiro.