Novinhas são detidas ao tentar roubar salão de beleza em Manaus

Manaus/AM - Duas adolescentes de 17 anos foram detidas, na noite de quarta-feira (28), após tentarem assaltar um salão de beleza localizado na rua Comendador Alexandre Amorim, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

Polícias da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, disseram que a equipe foi solicitada pela proprietária do salão, informando que os duas jovens haviam tentado assaltar o estabelecimento no momento em que estavam sendo encerrados os trabalhos.

A proprietária contou para a polícia, que durante a ação, as adolescentes, que estavam com arma de fogo, se distraíram recolhendo os objetos do local. Quando a dona do local fugiu e trancou as duas dentro do salão e acionou a polícia.

A polícia foi ao local e durante revista, encontrou com elas um simulacro de arma de fogo e um secador de cabelo. A dupla foi conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências.