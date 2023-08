Nove pessoas são presas no Amazonas em 24 horas

Manaus/AM - Entre a manhã de segunda-feira (31) e as primeiras horas desta terça-feira (1º), nove pessoas foram presas durante ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões foram efetuadas em Manaus e no município de Lábrea, no interior do Amazonas.

A maioria das prisões foi efetuada por suspeita de envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas. Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação duas armas de fogo, quatro munições, R$ 4,7 mil em espécie e, aproximadamente, 700 gramas de entorpecentes.

Capital

No bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus, policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 27 anos, por tráfico de drogas. Com o suspeito foram encontradas seis trouxinhas de maconha, 16 trouxinhas de oxi, uma porção de maconha, uma porção de cocaína, quatro munições e R$ 62 em espécie. O suspeito foi levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Cidade Nova, zona norte, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, 22, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foram encontradas seis trouxinhas de oxi, um simulacro de pistola e R$ 167 em espécie. O homem foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Lábrea, policiais do 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem, 27, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o relatório policial, foram encontrados com o suspeito 225,5 gramas de maconha do tipo skunk, 410,8 gramas de cocaína, quatro celulares, uma faca, duas balanças de precisão e R$ 1,6 mil em espécie. O suspeito foi conduzido para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).