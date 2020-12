Nove pessoas são presas e quatro veículos são recuperados no Amazonas

Manaus/AM - Nove pessoas foram presas nas últimas 24 horas, na capital e no interior do Amazonas. Os presos são suspeitos de homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo e porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Quatro veículos com restrição de roubo ou furto também foram localizados e recuperados.

Na ação, foram apreendidas três armas, munições e entorpecentes. Na capital, as prisões e apreensões foram registradas no Centro, Tarumã, Lago Azul, Dom Pedro, Monte das Oliveiras, Armando Mendes, Cidade de Deus, Novo Aleixo, Compensa, Cidade Nova, Santo Antônio, Coroado, Tancredo Neves, Jorge Teixeira e Nova Cidade.

No bairro Novo Aleixo, zona norte, um homem de 18 anos foi flagrado em posse de uma arma artesanal. Em Boca do Acre, policiais militares detiveram uma mulher e apreenderam um adolescente por suspeita de tráfico de drogas. Com eles foram encontrados 12 pacotes de cocaína e R$ 534 em espécie.

Já em Manacapuru, um homem de 36 anos foi preso após abordagem policial. Ele estava conduzindo uma motocicleta quando foi abordado e flagrado com trouxinhas de substância entorpecente e um caderno com vários nomes anotados, possivelmente de clientes. Ele confirmou que o material ilícito era para comercialização e que tinha mais drogas em casa. Ele foi conduzido à delegacia.

Veículos recuperados

• Carro Fiat Ducato, amarelo, placa PHB-2948

• Carro Fiat Siena, vermelho, placa JXI-2634

• Carro Kia Sportage, prata, placa NOL-5166

• Motocicleta CG Titan, azul, placa JWY-8246