Noiva desaparece a caminho do próprio casamento de familiares de desesperam

Para o G1, a Polícia Civil, a família informou que a mulher casou no civil no mesmo dia e depois foi até um salão de beleza se preparar para a cerimônia religiosa. Quando estava a caminho da igreja, ela pediu para ser deixada em outro local e desde então não foi mais vista.

Familiares de uma mulher que estava a caminho do casamento entraram em desespero após a noiva não aparecer na igreja. O caso aconteceu em Preto do Oeste, Rondônia, na noite de sexta-feira.

