No meio da imundície, crianças vítimas de maus-tratos são resgatas em Manaus

A polícia teve conhecimento do caso após receber um áudio com a denuncia, onde a mãe de três, das cinco crianças, ameaçava as vítimas: "Tu gosta de apanhar é?" Tu gosta de apanhar é seu safado é? é ? Tu gosta de apanhar ? Grita aí que eu quero ver? Grita mais? tá ouvindo?", dizia a mulher de 25 anos.

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), resgatou nesta quarta-feira (16), cinco crianças vivendo em situação de maus-tratos, em uma casa do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.