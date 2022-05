No Dia das Mães, homem invade e assalta ônibus com facão em Manaus

Após fuga, policiais da Rocam foram chamados e nas buscas conseguiram capturar o acusado. A arma do crime ainda estava com ele no momento da prisão. Ele foi encaminhado ao 14° DIP e vai responder por roubo majorado.

Na ocasião, o suspeito entrou em um coletivo da linha 652 e sacou um facão. Com a arma, ele ameaçou funcionários e passageiros e obrigou as vítimas a lhe entregarem dinheiro e celular.

