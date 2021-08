No Amazonas, homem é preso com drogas e dinheiro da Colômbia

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante com porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro estrangeiro, da Colômbia, além de R$ 160 em espécie no Complexo Turístico do Porto da Feira, localizado na rua Marechal Rondon em Tabatinga, a 1.108 quilômetros da capital. O município está localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru.

Conforme os policiais militares, o jovem foi detido depois que a equipe da viatura 25-6292, em patrulhamento nas imediações, recebeu informações de populares sobre a conduta do suspeito, que estaria portando uma arma de fogo no Complexo Turístico.

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram o denunciado e fizeram abordagem. Na revista pessoal foram encontradas, em uma mochila, 32 porções de substâncias entorpecentes com aspecto de cocaína, 23 porções de maconha, os R$ 160 em espécie e $5 mil pesos colombianos, mas não foi encontrado armamento de fogo com o suspeito, que foi encaminhado para o 4° Distrito Regional de Polícia Civil de Tabatinga (DRPC).disque-denúncia 181 ou pelo 190.