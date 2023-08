'Neymar' é preso suspeito de furtar pistola de carro usando 'chapolin' no Amazonas

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - Johnnys Bernardo de Souza, de 35 anos, conhecido como “Neymar”, foi preso nesta sexta-feira (04) suspeito de furtar uma pistola de 9mm de dentro de um carro com uso do dispositivo ‘Chapolin’. O crime ocorreu no dia 17 de junho deste ano, em frente a uma agência bancária no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular da DIP de Manacapuru, na ocasião do crime, Johnnys e seu comparsa Marcos Henrique das Chagas da Silva Salomão, 22, que já está preso, avistaram o carro parado no local e aproveitaram a ocasião para furtar uma bolsa que estava com uma pistola calibre 9 milímetros e 60 munições no interior do veículo.

“Foi verificado que os infratores utilizaram o dispositivo ‘Chapolin’, que embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme e impede que os veículos sejam trancados. Com a identificação de Johnnys, foi representada à Justiça pela sua prisão preventiva, e a ordem judicial foi decretada pela 2ª Vara de Execução Penal”, relatou Allemand.

Segundo a autoridade policial, após constantes diligências, o indivíduo foi localizado e preso nesta sexta-feira, no distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba. Na delegacia, foi cumprido outro mandado de prisão em nome dele, pelo crime de roubo, decretado em 2017.

O comparsa dele, Marcos Henrique das Chagas da Silva Salomão, 22, foi preso no dia 9 de julho deste ano, pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no bairro Centro, zona sul de Manaus. Com ele foi apreendida a motocicleta utilizada na ação criminosa.

Procedimentos

Johnnys Bernardo responderá por furto qualificado mediante fraude. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.