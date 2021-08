Nas últimas 24h, 19 pessoas foram presas no interior do Amazonas

Manaus/AM - Durante patrulhamentos realizados entre a manhã de terça-feira (17) e a madrugada de hoje (18), a Polícia prendeu 19 pessoas e apreendeu quatro adolescentes no Amazonas. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Tabatinga e Boca do Acre. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo motivaram a maioria das prisões.



Nas ações foram apreendidas duas armas de fogo, cinco munições, mais de 100 porções de drogas e cerca de R$ 500 em espécie, oriundos de crimes.



No bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, dois homens, de 18 e 25 anos, foram presos, e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais militares da Força Tática. Durante os patrulhamentos, os policiais avistaram um veículo tipo Onix, de cor prata, e realizaram a abordagem. Foram encontrados um revólver calibre 32, cinco munições intactas e seis celulares. O trio foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos por tráfico de drogas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste. Durante as ações pelo bairro, a guarnição da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi informada por populares que dois indivíduos estariam consumindo entorpecentes. No local, os policiais constataram que a dupla estava comercializando drogas. Em posse dos suspeitos foram encontrados 14 papelotes de cocaína, seis papelotes de oxi, dois celulares e R$ 65 em espécie. Eles foram encaminhados ao 14° DIP, onde foram autuados em flagrante.



Policiais militares da Força Tática prenderam dois homens, de 24 e 28 anos, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. A dupla estava em uma motocicleta Honda, de cor preta, quando foi abordada pela guarnição. Durante abordagem pessoal, os policiais encontraram três porções de cocaína, uma arma de fogo calibre 38, e a quantia de R$ 300 em espécie. Os suspeitos foram apresentados no 1° DIP.



Interior – No município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois homens, de 21 e 25 anos, por tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidas 13 porções de cocaína, duas motocicletas e dois celulares, além de R$ 152 em espécie. Os suspeitos e o material apreendido foram levados até a 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).