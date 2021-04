Nas últimas 24 horas, 19 pessoas foram presas em Manaus

Três homens, sendo dois de 18 anos e um de 27 anos, foram presos em flagrante por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) no bairro Tancredo Neves, zona leste capital, por tráfico de drogas. Em posse do trio, a equipe policial encontrou 149 pequenas porções de cocaína e maconha. Dois dos infratores já têm passagem pela polícia por roubo. Eles foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) efetuou a prisão de 19 pessoas durante ações realizadas pelas equipes policiais entre a manhã desta terça-feira (13) e a madrugada de hoje (14), em Manaus, por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ainda durante as ações, foram apreendidas 22 porções de drogas, armas de fogo e quatro munições. Nove motocicletas e cinco carros também foram recuperados pelas guarnições da PM.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.