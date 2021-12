Na véspera de Natal, homem é morto a tiros após cortar o cabelo em Manaus

Manaus/AM- Jakson de Moura Fernandes, 27, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (24), após cortar o cabelo em uma barbearia na comunidade São Sebastião, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. De acordo com informações da polícia, o homem estava retornando para casa após cortar o cabelo e quando chegava em sua residência no beco Amazonas, foi surpreendido pelos assassinos que já o aguardavam. Jakson caiu em uma escadaria que fica no beco, familiares da vítima estiveram no local profundamente abalados. A perícia, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para averiguar a cena do crime e remover o corpo.

