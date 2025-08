Multidão enfurecida espanca e ateia fogo em preso após invasão à delegacia de Tonantins

Em seguida, o homem é retirado à força após as grades serem arrancadas, e o grupo ateia fogo no corpo dele, na calçada da delegacia. A cena toda é acompanhada por uma multidão ao redor da delegacia, que aparecem gritando e filmando a situação.

No vídeo, vários suspeitos com rostos cobertos aparecem depredando a 54ª Delegacia Interativa de Polícia, e seguem em busca de um preso. Posteriormente, um homem aparece algemado sofrendo uma sessão de espancamento com chutes, socos e pauladas.

