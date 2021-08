Mulheres são presas vendendo drogas em bar de Manaus

Manaus/AM - Duas mulheres, de 21 e 25 anos, foram presas nesta quinta-feira (19), por tráfico de drogas, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe avistou uma mulher em atitude suspeita saindo do banheiro de um bar e parando próximo a duas motocicletas, logo a suspeita saiu do local e entrou nas dependências de uma casa que faz parte do bar. Os policiais verificaram o banheiro de onde ela havia saído e encontraram uma porção média de entorpecentes, além de um caderno de contabilidade do tráfico. A equipe falou com uma outra suspeita, que abriu a porta e autorizou os policiais a entrar na residência.

Na revista, foram encontradas uma porção média de substância com aspecto de maconha, uma porção média de substância com característica de cocaína, um caderno da contabilidade do tráfico, dinheiro no valor de R$ 685, em espécie, e cinco aparelhos celulares. As duas mulheres foram conduzidas ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).