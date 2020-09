Mulheres são presas tentando entrar com drogas em presídio no Amazonas

Manaus/AM - Duas mulheres visitantes da Unidade Prisional de Tabatinga, no interior do Amazonas, foram presas em flagrante ao tentarem entrar com drogas. Uma delas estava com droga escondida na boca embalada em material plástico e a outra carregava entorpecente na calcinha.

As mulheres tiveram o cadastro de visitantes suspenso por tempo indeterminado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Os flagrantes foram feitos por um agente penitenciário durante procedimento de revista na unidade prisional.