Mulheres são presas documento falso em PAC de Manaus

Manaus/AM - Duas mulheres, uma de 30 e outra de 20 anos, foram presas na terça-feira (18) pelo crime de uso de documento falso. A prisão ocorreu em um shopping de Manaus, situado na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as equipes iniciaram as diligências após receberem denúncias de uma funcionária do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), informando que havia uma pessoa portando uma certidão de nascimento falsa no local, solicitando um documento de identidade.

"Nos deslocamos ao PAC e identificamos uma delas, que estava acompanhada da outra e, ao ser indagada sobre a origem do documento, ficou bastante nervosa, e contou que teria sido fornecido pelo pai de sua filha. Em seguida, averiguamos com o cartório que constava na certidão e, por meio de nota, informaram que o documento era falso", relatou Aldeney.

Ainda segundo o delegado, uma das mulheres disse que o único documento que possuía era a certidão de nascimento, mas que a outra estava facilitando a retirada de uma carteira de identidade por meio de terceiros, naquela unidade PAC.

"Vamos dar andamento as investigações para identificar os demais envolvidos no crime", afirmou.

A dupla foi autuada por uso de documento falso. Elas serão levadas para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.