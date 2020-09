Mulheres são presas com drogas escondidas em potes de creme no Amazonas

Manaus/AM -Três mulheres com idade entre 19 e 29 anos foram presas e uma adolescente apreendida ao serem flagradas com 12 quilos de skunk escondidas em embalagens de creme de cabelo em um barco em Coari.

A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (8), durante revista na embarcação Puma. De acordo com a polícia, o entorpecente está avaliado em R$ 120 mil.

Segundo os policiais, durante a realização de revista na embarcação, as proprietárias das malas se mostraram nervosas e ao serem questionadas confessaram que transportavam drogas dentro dos potes de creme de cabelo.

As suspeitas foram encaminhadas para base Arpão onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes e as suspeitas passaram por perícia na base e, em seguida, foram encaminhadas para a delegacia de polícia do município.