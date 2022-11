Mulheres são presas após assaltarem casa armadas com faca em Manaus

Manaus/AM – Duas mulheres foram presas suspeitas de participarem de um roubo à residências no bairro São José, na zona Leste, nesse sábado (19).

Segundo a polícia a dupla, junto com outros dois homens, se armaram com facas e invadiram a casa de um morador, levando vários pertences dele por volta das 20h.

Durante a fuga, uma foi capturada pelos próprios vizinhos da vítima e entregou para onde tinha sido levado o fruto do roubo. Em buscas no local apontado pela suspeita, parte do material roubado foi recuperado.

Posteriormente, a equipe foi informada por militares da 4ª Cicom que outra suspeita do crime havia sido detida no bairro Nova Vitória. A polícia ainda procura por dois homens envolvidos no assalto.