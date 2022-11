Mulher trans é suspeita de matar jovem a facada em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher trans, ainda não identificada, é suspeita de matar Yuri Ramos Tameda, de 27 anos, com uma facada no peito. O crime ocorreu no dia 12 deste mês, na rua Uirapuru, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Segundo informações divulgadas pelos familiares da vítima, Yuri estava bebendo com dois amigos na casa de um tio. Em um determinado momento, o tio saiu para comprar mais bebidas alcoólicas e quando retornou já encontrou o sobrinho morto com um golpe de faca no peito e as outras duas pessoas não estavam mais na residência.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a suspeita aparece andando na rua após o crime. A Polícia Civil deve analisar as imagens para auxiliar nas investigações.