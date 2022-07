Mulher tenta matar marido a facadas ao flagrá-lo estuprando filha de 5 anos em Manaus

Manaus/AM – Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Grande Vitória, na zona Leste, após estuprar uma criança de 5 anos que é enteada dele.

A vítima morava com a avó materna, mas tinha ido passar o fim de semana na casa do casal que estava junto há dois anos e residia no bairro Lago Azul, na zona Norte.

O acusado estava foragido desde o último dia 17 de julho, quando foi flagrado pela mãe da criança no momento em que cometia o abuso. A mulher tentou matá-lo a facadas ao se deparar com a cena.

Na delegacia, a avó da menina contou à delegada Patrícia Leão que a mãe tomou um remédio para dor de cabeça, foi para o quarto dormir e deixou a criança brincando em outro cômodo. Algum tempo depois, ela procurou a garota onde ela tinha deixado, mas não a encontrou.

A mulher foi até a cozinha e ao chegar, encontrou a menina sendo estuprada: “Ele estava sentado no chão, com o pênis para fora, e a criança sentada no colo dele. A mãe, logicamente, perdeu a cabeça, pegou uma faca e foi até o abusador e lá eles tiveram uma briga até que ele conseguiu fugir”, afirma Patrícia.

A delega Joyce Coelho explica que o homem chegou a levar três facadas, uma delas profunda, mas não procurou o hospital porque sabia que poderia ser rastreado.

Ele pediu asilo na casa de parentes na zona Leste e por isso, só foi encontrado e preso hoje. O estupro foi confirmado por exames de perícia.

Joyce ressalta ainda que o homem não tinha antecedentes criminais e que o fato gerou revolta popular no bairro, a ponto da mãe dele ser ameaçada.

“A própria genitora do autor colaborou com a prisão e diz que está sendo ameaçada ali no bairro por moradores da área porque o fato ganhou grande repercussão. Todos ficaram sabendo do que aconteceu e acusam ela de está escondendo ele. Ela teve que se mudar do Viver Melhor para o Grande Vitória porque queriam que ele se entregasse”, explica Joyce.