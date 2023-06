Mulher tenta espocar testículos do marido após ter sido tirada de trisal em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher acabou presa após tentar espocar os testículos do marido durante uma briga de trisal, nesta segunda-feira (5), em via pública, na Rua dos Andradas, no Centro de Manaus.

De acordo com informações da polícia, a confusão teria iniciado após o homem tentar terminar o relacionamento com uma das mulheres. "Chegamos até o local, onde a mulher estava agarrada na camisa do suposto esposo dela e ela estava segurando nos testículos do homem", disse o sargento Revdson, da 24ª Cicom.

A polícia precisou intervir nas agressões e, durante depoimento, a mulher relatou que divide apartamento com o esposo e a segunda mulher dele, mas a convivência é marcada por discussões. "Ela relatou que o esposo já não a queria mais na casa e estava expulsando ela", disse o sargento, acrescentando que a agressora aparentava estar sob efeito de álcool.

Conforme a polícia, o homem estava com marcas de mordidas pelo corpo e hematomas. Diante disso, a mulher foi flagranteada por lesão corporal.