Mulher suspeita de matar namorada com ajuda de traficante é presa no Amazonas

A polícia segue com as investigações para prender o traficante que ajudou Jéssica a tirar a vida da namorada.

No dia do crime, Jéssica surpreendeu Taiane trocando mensagens com um amigo que é policial militar. A mulher pensou que a companheira estava repassando informações sobre o traficante e decidiu informar o homem.

Conforme a polícia, Jéssica e Taiane tinham ligações com traficantes do município e “prestavam serviços” a um criminoso muito perigoso.

Manaus/AM – Jéssica Taiane, 28, foi presa no município de Iranduba, suspeita de assassinar a própria namorada, Rayssa Rodrigues, 23, no dia 30 de maio de 2020.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.