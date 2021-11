Mulher se passava por servidora do Tribunal de Justiça para extorquir suspeito de estupro em Manaus

De acordo com o delegado Ivo Martins, a mulher criou um perfil falso se passando por uma funcionária do Fórum Ministro Henoch Reis, e pedia valores para que ele não fosse preso, já que estava respondendo em liberdade pelos crimes. Ela afirmava que o dinheiro seria destinado a juízes e até ao delegado Ivo.

Manaus/AM - Uma mulher que se passava por servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas foi presa nesta terça-feira (23), por extorquir o próprio cunhado, que responde por crimes de estupro.

