Manaus/AM - Um homem identificado como Rosenilton da Silva Ramos, de 32 anos, foi executado com aproximadamente 5 tiros após sair de um bar, neste domingo (19), na avenida Francisco Queiroz, conjunto Manoa, zona norte de Manaus. A mulher dele ficou desesperada ao encontrar o corpo e se abraçou com a vítima aos prantos. Mulher se desespera ao encontrar marido morto a tiros em bar de Manaus https://t.co/cHivJ6C2Vm pic.twitter.com/zatBw6N3Kq — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 20, 2021 De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Rosenilton teria discutido com um homem no bar. Em seguida, o suspeito o ameaçou de morte. Ao sair do estabelecimento, a vítima foi atingida com pelo menos 5 disparos de arma de fogo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo.

