Mulher que matou grávida e roubou bebê 'não queria desapontar família'

O assassinato brutal de Flavia Godinho Mafra, de 24 anos, chocou a população de Canelinha, em Santa Catarina. A suspeita do crime era uma conhecida da vítima e planejou a morte para roubar o bebê do ventre de Flavia há 2 meses.

Segundo o delegado, Paulo Alexandre Freyesleben e Silva, a suspeita, de 26 anos, confessou que planejou o crime e simulou um parto para não “desapontar os familiares que esperavam pela sua gravidez”.

A mulher, que está presa, contou que perdeu um bebê no início da gestação, mas não contou a família e resolveu fingir a gravidez.

No dia do crime, ela convidou Flavia para um chá de bebê, mas desviou o caminho para uma fábrica de cerâmica abandonada, onde bateu na cabeça da vítima até ela desmaiar e depois abriu a barriga da vítima com um estilete e retirou o bebê. Depois, a mulher foi para a beira de uma estrada e fingiu ter dado a luz no local até ser ‘socorrida’ e levada ao hospital.

O marido da mulher também foi preso por envolvimento no crime.

A bebê teve cortes profundos nas costas e está internada em um hospital de Florianópolis.