Mulher que matou cunhada em Manaus é condenada a 25 anos de prisão

Manaus/AM - Thaís Rejane Barbosa Alves foi condenada pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, a 25 anos de prisão, pela morte de sua cunhada, Luana Freire de Souza.

O crime aconteceu em 3 de dezembro de 2018. Na época em que foi presa, Thaís confessou o crime e justificou que a outra mulher era “muito mimada pela família”.

O julgamento popular ocorreu na quarta-feira (2), no plenário principal do Fórum Ministro Henoch Reis, com duração de 12 horas.

O julgamento começou às 10h15 com o depoimento das testemunhas de acusação. Foram ouvidas cinco pessoas indicadas pelo Ministério Público Estadual e mais duas testemunhas de defesa. Na sequência ocorreu o interrogatório de Thaís, que terminou às 17h30.

A juíza Eline Paixão leu a sentença que condenou Thaís às 22h15.