Mulher prestes a ser queimada viva em pneus é resgatada pela PM

Ela relatou que minutos antes estava sendo torturada e que foi informada que seria queimada viva nos pneus após o ‘martelo ser batido no tribunal do crime’.

Ela foi encontrada com diversas marcas de agressões, amarrada, com os olhos vendados e a boca coberta por uma fita adesiva, cercada por pneus.

A Polícia Militar salvou a vida de uma mulher que já estava preparada para morrer queimada dentro de pneus. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (16), na Comunidade do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.