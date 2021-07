Mulher oferece dinheiro de tráfico para a PM e acaba presa em Manaus

Manaus/AM - Maria do Socorro, de 40 anos, foi presa na madrugada deste sábado (17), com uma mochila recheada de drogas na Travessa Jucá, do bairro do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações, um pedestre informou para policiais que faziam ronda, que uma mulher estaria com drogas no endereço informado. Ao chegar ao local, a suspeita estava com uma mochila preta contendo uma porção de maconha e R$ 2.345,00. No banheiro foi encontrada mais um porção de maconha.

Para não ser presa, ela tentou subornar os policiais com o dinheiro apreendido, mas acabou sendo levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.