Mulher morre ao ser agredida a marretadas dentro de vagão do Metrô

Uma mulher de 46 anos, morreu após um homem de 55 anos a agredir com golpes de marreta na cabeça dentro de um dos vagões da Linha 1 Azul do Metrô, quando a composição estava na Estação Sé, no Centro de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (26).

Segundo o G1 São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que agressor foi preso em flagrante e depois internado em um hospital. Ele foi espancado por outros passageiros revoltados com o caso.

Ainda de acordo com a SSP, o agressor que é aposentado teria tido um surto psicótico e atacou a mulher. Ele estava armado com uma marreta e uma faca, segundo as testemunhas. A marretada usada e uma faca de cozinha foram apreendidas. O homem disse aos agentes que toma remédio e ouviu vozes

A vítima também chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

O crime foi registrado como homicídio na Delegacia do Metropolitano (Delpom), na Barra Funda, Zona Oeste da capital. A investigação vai requisitar câmeras de segurança ao Metrô para saber se elas gravaram o crime. Depois ouvirá testemunhas e interrogará o suspeito.