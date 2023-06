Mulher mata marido a facadas durante discussão por aluguel

Bruno Nazareno Fernandes, de 26 anos, morreu após levar uma facada enquanto discutia com a companheira sobre o pagamento do aluguel da casa onde moraram. O caso aconteceu na sexta-feira (2), em Primavera do Leste, Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi presa no mesmo dia e contou da delegacia que durante a briga, pegou as roupas dele e jogou para fora do imóvel.

Ela também confessou que pegou uma faca e desferiu o golpe na vítima, pois já estava sofrendo agressões físicas por parte do marido, há certo tempo.

Após ser interrogada, ela foi autuada em flagrante por homicídio.