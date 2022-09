Mulher leva facada e perde visão por ouvir samba que homenageia Exu

Ela foi surpreendida por um desconhecido que estava num bar, do outro lado da rua, que a atacou com um facão. Antes da agressão física, ele questionou se a mulher era “pagodeira ou macumbeira”.

Em relato à TV Globo, a manicure afirmou que estava em casa ouvindo o samba-enredo da Grande Rio, escola campeã do carnaval do Rio de Janeiro neste ano. A letra da música faz homenagem ao orixá Exu.

