Mulher leva facada do marido e vai a pé, sangrando, pedir ajuda no posto

De acordo com as informações, passava das 23h quando a mulher chegou no posto da PM bastante agitada, com um corte grande no rosto e sangrando.

Uma mulher de 31 anos teve o rosto cortado pelo marido, na noite de sexta-feira (14), no bairro Dr. Fábio Leite 2, em Cuiabá. Vítima correu e pediu ajuda no posto da Polícia Militar, onde chegou toda ensanguentada. Suspeito não foi preso.

