Mulher flagrada com droga na vagina diz ter sido 'violada' para não ficar presa

Uma mulher tentou entrar no presídio para visitar o irmão, com 25 gramas de maconha escondidas nas partes íntimas. Ao passar pelo raio-x o aparelho sinalizou, e ela foi flagranteada. Ao entrar com recurso, ela alegou que teve sua intimidade violada durante a revista. O caso aconteceu em São Paulo e o Tribunal considerou que o direito à intimidade não pode servir de escudo para a prática de ilícitos penais, como o tráfico de drogas dentro dos presídios. Saiba mais em Amazonas Direito.

