Mulher fica em estado grave após ser espancada a pauladas pelo marido

Um homem de 39 anos foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio contra a própria companheira, de 47 anos. O caso aconteceu neste sábado (07), em Oiapoque, no Amapá.

De acordo com a polícia, o casal teria se desentendido durante uma bebedeira, quando o homem partiu para cima da companheira com um pedaço de madeira. O objeto tinha, inclusive, alguns pregos fixados. Ela ficou em estado grave e foi socorrida para uma unidade hospitalar com lesões no braço e na cabeça

Após a agressão, o homem fugiu de moto e só foi localizado pela polícia militar porque buscou atendimento no hospital do município.