Mulher esfaqueada por negar sexo ao marido enquanto tentava dormir tem morte cerebral

Segundo a polícia, após o crime, Michele ainda conseguiu contar que o marido tentou ter relações sexuais com ela, que recusou por estar cansada. Furioso, ele teria começado a esfaqueá-la, até que a faca ficasse presa no pescoço.

A dona de casa Michele Vila Pinto, de 33 anos, teve morte cerebral após ser esfaqueada ao recusar fazer sexo com o marido enquanto tentava dormir. O caso aconteceu no dia 16 de março, em Queimados, no Rio de Janeiro.

