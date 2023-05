Gerente de bar contratou dupla para matar cliente com quem tinha rixa em Manaus

O delegado ressalta ainda que no dia do crime, Sarah havia acabado de receber a quantia de pouco mais de R$ 2 mil de um benefício do governo por conta dos quatro filhos que tinha.

“Descobrimos que a Erica é um antigo desafeto da Sarah. A Erica era gerente de um bar ali na Betânia, que a Sarah frequentava. Então a Sarah tinha problemas com drogas (...) ela chegou a dever cerveja nesse bar, chegou a discutir com a Erica e puxou faca (...) A Erica então contrata o Dhone para dar um corretivo na Sarah, contudo, eles perderam a mão, como eles costumam falar”, diz o Ricardo.

Manaus/AM –Erica da Silva Cabral , Júlio Cesar dos santos Azevedo, 23, e Dhone Siqueira da Silva, 34, foram presos pela morte de Sarah Barbosa de Lima, 34, assassinada no dia 9 de novembro de 2022, no Conjunto Eliza Miranda, bairro Distrito Industrial, na zona sul.

