Mulher é resgatada após polícia receber vídeo de marido agredindo vítima em Manaus

Coagida, a mulher contou que as agressões haviam acontecido há tempos e que já estava em processo de separação. Ela dispensou a polícia, mas a delegada percebeu a tática de intimidação do marido.

A violência foi filmada e enviada de forma anônima à polícia. Em um trecho da imagem, a violência ocorre na frente do filho do casal, um menino de apenas 6 anos que sofre de problemas cardíacos.

Manaus/AM - Uma mulher de 23 anos que era vítima de violência doméstica pelo próprio marido, 40, foi resgatada nessa quinta-feira (4), após a polícia receber vídeos das do acusado a agredindo na frente do filho pequeno em Manaus.

