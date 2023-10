Mulher é procurada após tentar matar a facadas a amante do marido em Manaus

Conforme a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) sul-oeste, “a vítima estava fazendo as unhas quando Adriele entrou no local munida de uma arma branca e insultou a vítima, desferindo vários golpes contra em ato contínuo”.

Manaus/AM – Adriele Leal Viana, 32, está sendo procurada pela polícia suspeita de tentar matar a facadas uma mulher, de 25 anos, que estaria tendo um caso extraconjugal com o marido. O crime ocorreu no dia 26 de setembro, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.