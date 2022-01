Mulher é presa por guardar drogas e jiboia de facção no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 23 anos foi preso na na noite de domingo (9), por tráfico de drogas e crime ambiental, no beco Castelo Branco, no Centro do município de Benjamin Constant, interior do Amazonas. A Polícia Militar estava fazendo ronda quando receberam denúncia anônima sobre intensa movimentação e comércio de drogas em uma residência no referido beco. Ao chegar ao local, a dona de uma casa, que pertence a um grupo criminoso, foi abordada em posse de várias trouxinhas de drogas, e ela acabou confessando que dentro da residência guardava mais entorpecentes. Na casa, a equipe policial localizou mais porções das mesmas drogas, duas balanças de precisão e diversos produtos para a confecção e embalagem, a quantia de R$ 515 e uma cobra jiboia criada em cativeiro. A ocorrência foi conduzida à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

