Mulher é presa e homem morre durante roubo de carga no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher foi presa e um homem morreu ao trocar tiros com a polícia durante o roubo de um caminhão com carga, nesta quarta-feira (09), no Ramal do Sangaua, na rodovia AM-010, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a dupla rendeu três funcionários e os levaram com o caminhão para um ramal, em uma área de mata. Os militares realizaram o cerco e um dos suspeitos começou a atirar ao tentar fugir, no entanto, ele foi baleado e socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A mulher foi presa, e com ela foram apreendidas uma arma de fogo e uma capa de colete tática. Os funcionários foram encontrados pela polícia e encaminhados para a Delegacia interativa de Itacoatiara (DIP) para os procedimentos cabíveis.