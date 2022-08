Mulher é presa com ouro ilegal, avaliado em R$ 36 mil, no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa nesta sexta-feira (12) com mais de 100 gramas de ouro ilegal, avaliados em R$ 36 mil, em um barco no município de Coari, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, o ouro foi encontrado dentro da bolsa da suspeita durante uma revista em passageiros do recreio GM Oliveira II. Ao ser questionada, ela não informou sobre a origem, o destino, documentação do material e da compra.

O material apreendido foi encaminhado até a delegacia da Base Arpão.