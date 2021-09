Mulher é presa com dinheiro e animais silvestres no Amazonas

Os policiais perguntaram sobre a procedência da droga e ele respondeu que havia comprado na residência de uma mulher. A equipe foi até a casa da suspeita. Nas buscas, foi encontrado no quarto um invólucro contendo substância com aspecto de maconha e trouxinhas de pasta-base de cocaína, em outro cômodo da casa foi encontrado um quelônio, caracterizando o crime ambiental. Na revista pessoal foram achadas mais trouxinhas de drogas.

Manaus/AM- Uma mulher, de 26 anos, por tráfico de drogas e crime ambiental, na rua Raimundo Rufino, bairro Tancredo Neves II, no município de Juruá, no Amazonas.

