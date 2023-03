Mulher é presa após torturar filho de 2 anos durante chamada de vídeo com ex-marido em Manaus

Ao chegar na delegacia acompanhada de um advogado, a mulher se justificou. “O pai do meu filho me provocou, eu estava sob efeito de bebida. Eu bebi, e se procurar saber eu estava totalmente desestabilizada, porque esse homem de uma certa maneira mexe comigo”.

De acordo com a polícia, a suspeita agride a criança com socos na boca e, em seguida, manda o menino mostrar o ferimento para o pai. Sem entender a situação, o menino ainda sorri para o pai. O homem gravou as agressões e denunciou o caso.

Manaus/AM - Uma mulher foi presa após torturar o próprio filho, de apenas 2 anos, durante chamada de vídeo com o ex-marido, pai da criança, nesta quinta-feira (16), no bairro São José, zona Leste de Manaus.

