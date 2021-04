Mulher é presa ao ser flagrada com depósito irregular de sucatas em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi presa neste fim de semana por manter um depósito de material clandestino no conjunto Vila Nova, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

De acordo com os policiais, a equipe recebeu a denúncia de que, no local, havia coleta clandestina de sucatas, tampas de esgoto e latinhas de cerveja, gerando um acúmulo irregular de material reciclável na residência.

Durante a vistoria, foi solicitado da proprietária a licença ambiental para que o local funcionasse como depósito, mas a mulher afirmou que não possuía.

Ela foi levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime ambiental.

Os policiais militares do CPAMB alertam que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, é crime previsto no Art. 60 da Lei n° 9.605 de crimes ambientais.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é por meio do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorre o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. É possível, ainda, adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Para acionamentos emergenciais da polícia, a população deve ligar para o telefone 190.