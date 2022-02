Mulher é morta a tiros na frente do marido dentro de carro de app em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Débora Raiane Prado, 24, foi morta a tiros dentro de um carro de aplicativo na noite deste domingo (13), que trafegava pela Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de uma das vítimas, a mulher solicitou uma corrida de aplicativo e embarcou junto com o marido na comunidade Valparaíso. Durante a viagem, um carro modelo Voyage interceptou o veículo Fiat Mobi em que as vítimas estavam e criminosos atiraram várias vezes na direção do banco traseiro.

Débora foi atingida na cabeça, já o marido dela não sofreu ferimentos. O motorista de aplicativo socorreu a mulher para o Hospital Platão Araújo, mas ela não resistiu aos disparos e morreu na unidade.

O veículo em que as vítimas estavam ficou com três marcas de tiros. Até o momento não há detalhes sobre a possível motivação do crime. O caso deve seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).