Mulher é morta a tiros em ramal na zona Leste de Manaus

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fez a perícia no corpo e constatou dois tiros na cabeça e um no peito. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com a polícia, testemunhas disseram que ouviram uma mulher pedindo para que não atirassem e em seguida escutaram os disparos na área do ramal. A guarnição foi até o local indicado e encontrou a vítima morta.

Manaus/AM - Uma mulher ainda não identificada, foi encontrada com três perfurações de bala pelo corpo, na madrugada desta segunda-feira (19), no Ramal São Carlos, na Estrada do Puraquequara, bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.