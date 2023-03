Mulher é flagrada com mais de 20 Kg de drogas na mala em aeroporto de Manaus

A mala tinha 20,6kg de skunk e pertencia a uma mulher que estava indo para São Paulo. Um dos fatos que chamou a atenção da fiscalização foi que a passagem havia sido comprada na tarde do dia anterior, no balcão de uma companhia aérea.

Segundo a Receita Federal, os cães de faro Deco e Odin, indicaram que as drogas estavam na bagagem, e logo em seguida foi confirmada após o uso do escâner e realização da verificação física.

Manaus/AM - Uma mulher, ainda não identificado, foi flagrada pela Receita Federal com mais de 20 quilos de drogas escondidas na mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na madrugada desta terça-feira (21).

